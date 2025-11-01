توقیف بیل مکانيکی قاچاق در الیگودرز
جانشين فرمانده انتظامی لرستان از توقيف يک دستگاه بيل مکانيکی قاچاق در الیگودرز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت:
مأموران ايست و بازرسی خمه اليگودرز هنگام کنترل محورهای مواصلاتی يک دستگاه تريلی کشنده حامل بيل مکانيکی را برای بررسی بيشتر متوقف كردند.
جانشين انتظامی استان لرستان افزود:با پیگیری های مأموران پلیس یک دستگاه بيل مکانيکی بدون مجوز و مدارک قانونی به ارزش ۱۴۰ ميليون تومان توقیف شد.
در این زمینه يک نفر دستگير و همراه پرونده تحويل مراجع قضایی شهرستان شد.