به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: ماموران انتظامی پاسگاه"شهید زارع" شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یکدستگاه کامیون باری مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ مریمی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۷ تن پیاز زعفران قاچاق که بدون مجوز حمل بود کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا برنظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شد.

سرهنگ مریمی افزود: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.