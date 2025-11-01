به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج است. طی روز دوشنبه وزش باد‌ها در مناطق غربی و جنوب غربی بصورت متوسط خواهد بود.