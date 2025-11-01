رئیس اورژانس کشور اعلام کرد که در ایام اربعین امسال، با برقراری ارتباط مستمر میان بیمارستان‌ها و اورژانس کشور، خدمات درمانی و امدادی در تمامی مسیر‌های راهپیمایی اربعین ارائه شده است.

۱۵۰ تخت در نقطه صفر مرزی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر میعادگاه در پنجمین همایش بین المللی سلامت در اربعین با اشاره به هماهنگی میان نهادهای مختلف گفت: «همکاری بین‌بخشی میان وزارت بهداشت، هلال‌احمر، خیرین سلامت و جمعیت هلال‌احمر کشور عراق منجر به ارائه گسترده خدمات بهداشتی و درمانی در روزهای راهپیمایی اربعین شد.»

وی افزود: «با وجود جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، امسال بهترین خدمات درمانی با کمترین چالش در منطقه ارائه شد.»

همچنین رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در همایش بین‌المللی سلامت در اربعین با اشاره به نقش سامانه‌های ارتباطی در خدمت‌رسانی به زائران گفت: «سامانه ۴۰۳۰ در ایام اربعین بهترین خدمات و مشاوره‌های سلامت را به زائران ارائه کرد.»

دکتر کولیوند با بیان اینکه «امسال پنج بیمارستان در کشور عراق در اختیار زائران قرار گرفت»، تأکید کرد: «ما ضامن سلامت همه زائران هستیم و در این مسیر از فناوری‌های نوین در کنار نیروهای انسانی بهره می‌بریم.»