رییس اداره بیمه سلامت خلخال گفت: ۱۲ مرکز بهداشت ، هفت پزشک شهری و ۱۷ پزشک روستایی در اجرای طرح ملی پزشک خانواده با این بیمه قرارداد همکاری منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اورنگ ملکی افزود: بیش از ۴۹ هزار نفر که بیش از ۵۰ درصد جمعیت این شهرستان را شامل می‌شوند، زیرپوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند و ۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی و بقیه شامل ۲ هزار و ۸۰۰ نفر کارمند رسمی و افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر اقشار هستند.

وی اظهار کرد: پوشش بیمه سلامت افراد دهک یک تا پنج رایگان است و افراد خارج از این دهک‌ها از ۱۰ تا ۲۸ میلیون ریال حق بیمه سالانه پرداخت می‌کنند.

وی گفت: در استان اردبیل یک هزار و ۶۹۶ مرکز درمانی و در شهرستان خلخال ۸۴ مرکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت است و در ۶ ماه نخست امسال ۵۸۰ میلیارد ریال صرف بستری و درمان بیماران زیرپوشش بیمه سلامت خلخال شد.

ملکی از پرداخت هزینه شیر خشک نوزادان افراد زیرپوشش بیمه سلامت خلخال خبر داد و گفت: ماهانه به طور میانگین هزار و ۴۰۰ میلیون ریال بابت شیر خشک هزینه می‌شود.

وی گفت: از ۴۰ هزار بیمار صعب العلاج بهره‌مند از خدمات درمانی رایگان بیمه سلامت در استان اردبیل، یک هزار و ۴۰۰ بیمار مربوط به خلخال است.

رییس اداره بیمه سلامت خلخال ادامه داد: ۹۰ درصد هزینه‌های درمان مراجعه کنندگان به مرکز ناباروری ریحانه و ۷۰ درصد هزینه‌های مراکز غیردولتی و بخش خصوصی ناباروری استان اردبیل از طریق بیمه سلامت پرداخت می‌شود.