به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در تازه‌ترین ارزیابی وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با کسب جایگاه یازدهم در دو حوزه سلامت و بیومدیکال، در جمع برترین‌های کشور قرار گرفتند.

دکتر قدیمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام این خبر گفت: مراکز تحقیقاتی از مهم‌ترین زیرساخت‌های علمی دانشگاه‌ها هستند و در حال حاضر حدود ۱۴ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در حیطه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی به نتایج برجسته این ارزیابی اشاره کرد و افزود: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه در حیطه سلامت موفق به کسب رتبه یازدهم کشوری شد. همچنین مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی نیز در میان ۱۵۹ مرکز بیومدیکال با سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت، رتبه یازدهم کشوری را به خود اختصاص داد.

معاون تحقیقات دانشگاه بابل خاطرنشان کرد: سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه از جمله مراکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیماری‌های غیرواگیر کودکان، سرطان و اختلال حرکت نیز عملکرد رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

دکتر قدیمی در عین حال با اشاره به ضعف عملکرد دو مرکز تحقیقاتی دیگر گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تخصیص بودجه و امکانات مناسب و جذب نیروی انسانی متخصص، امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

وی در پایان با تشکر از حمایت‌های هیئت رئیسه دانشگاه افزود: با اصلاح ساختار و اخذ تشکیلات سازمانی ۶ مرکز تحقیقاتی، زمینه ارتقای علمی فراهم شده و ان شاالله با تداوم این روند، شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود.