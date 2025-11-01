پخش زنده
با هدف ساماندهی ترافیک وحمایت از ناوگان حملونقل عمومی تداوم برخورد با مسافربرهای شخصی در مهاباد همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان مدیریت حملونقل شهرداری مهاباد گفت: طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در این شهر همچنان ادامه دارد و تاکنون ۴۷۸ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون شدهاند.
شیرکو نورانی افزود: این طرح با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی درحال اجراست و خودروهایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به جابهجایی مسافر میکنند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
نورانی اظهارکرد: فعالیت غیرمجاز مسافربرهای شخصی علاوه بر ایجاد ترافیک و بینظمی در سطح شهر، باعث آسیب به معیشت رانندگان تاکسی و کاهش امنیت شغلی آنان شده، به همین دلیل، برخورد با این خودروها به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده است.
وی گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات ناوگان حملونقل عمومی، تاکنون ۱۴۰ مورد بازدید از دفاتر آژانسهای تاکسی انجام شده و عملکرد آنها از نظر رعایت نرخ کرایه، نحوه خدماتدهی و برخورد با مسافران بررسی شده است.
نورانی تصریح کرد: همچنین در این مدت بیش از ۱۸۰ مورد گزارش و شکایت مردمی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و سایر موارد مرتبط دریافت و رسیدگی شده است.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل شهرداری مهاباد، با تأکید بر اینکه حمایت از رانندگان مجاز تاکسی و بهبود خدمات حملونقل عمومی از اولویتهای شهرداری مهاباد است، اضافه کرد: تداوم اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی، در کنار توسعه ناوگان عمومی و نوسازی تاکسیها، نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای انضباط شهری خواهد داشت.