به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری مهاباد گفت: طرح برخورد با مسافربر‌های شخصی در این شهر همچنان ادامه دارد و تاکنون ۴۷۸ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون شده‌اند.

شیرکو نورانی افزود: این طرح با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی درحال اجراست و خودرو‌هایی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

نورانی اظهارکرد: فعالیت غیرمجاز مسافربر‌های شخصی علاوه بر ایجاد ترافیک و بی‌نظمی در سطح شهر، باعث آسیب به معیشت رانندگان تاکسی و کاهش امنیت شغلی آنان شده، به همین دلیل، برخورد با این خودرو‌ها به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده است.

وی گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تاکنون ۱۴۰ مورد بازدید از دفاتر آژانس‌های تاکسی انجام شده و عملکرد آنها از نظر رعایت نرخ کرایه، نحوه خدمات‌دهی و برخورد با مسافران بررسی شده است.

نورانی تصریح کرد: همچنین در این مدت بیش از ۱۸۰ مورد گزارش و شکایت مردمی درباره فعالیت مسافربر‌های شخصی و سایر موارد مرتبط دریافت و رسیدگی شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری مهاباد، با تأکید بر اینکه حمایت از رانندگان مجاز تاکسی و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های شهرداری مهاباد است، اضافه کرد: تداوم اجرای طرح برخورد با مسافربر‌های شخصی، در کنار توسعه ناوگان عمومی و نوسازی تاکسی‌ها، نقش مؤثری در کاهش ترافیک، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای انضباط شهری خواهد داشت.