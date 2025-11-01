برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز
اولین همایش ویژه بدلکاری خودرویی و موتوری با حضور بیش از ۱۰ هزار تماشاچی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، اولین همایش ویژه بدلکاری خودرویی و موتوری در استان البرز برگزار شد و موتورسیکلت شهری و استریت و خودروهای اسپرت شهری و مسابقهای، تورینگ و سافاری، آفرود، کمپر و کاروانینگ در بزرگراه شهید سلیمانی کرج در حضور بیش از ده هزار تماشاچی به اجرای حرکات بدلکاری با موتورسیکلت خودرو پرداختند.
این همایشهای خودرویی و موتوری به منظور جذب جوانان و علاقهمندان به ورزش مهیج موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می شود تا جوانان بتوانند در محیطی امن و با ایمنی انرژی خود را تخلیه کنند.
همایش بزرگ خودرویی و موتوری با مشارکت هشتصد دستگاه خودروی تاریخی و کلاسیک، آفرود، تورینگ و سافاری، کمپر و کاروانینگ، تیونینگ و اسپرت شهری و موتورسیکلتهای استریت، ریس، تریل، شهری در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد و بیش از ده هزار نفر از این همایش باشکوه بازدید کردند.
همایشهای خودرویی و موتوری فرصتی برای تبادل نظر و تجربیات علاقهمندان به ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی است که باعث توسعه علمی و همگانی این ورزش مهیج میشود این همایش با اجرا و حضور حرکات نمایشی و بدلکاری- کلاسیک - آفرود - سافاری - کمپر - شهری- دریفت - درگ - ریس - کارفودها - موتورهای مختلف - اسپرت شهری همراه بود.
برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز برگزاری همایش بزرگ خودرویی و موتوری در البرز