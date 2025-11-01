به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، اولین همایش ویژه بدلکاری خودرویی و موتوری در استان البرز برگزار شد و موتورسیکلت شهری و استریت و خودرو‌های اسپرت شهری و مسابقه‌ای، تورینگ و سافاری، آفرود، کمپر و کاروانینگ در بزرگراه شهید سلیمانی کرج در حضور بیش از ده هزار تماشاچی به اجرای حرکات بدلکاری با موتورسیکلت خودرو پرداختند.

این همایش‌های خودرویی و موتوری به منظور جذب جوانان و علاقه‌مندان به ورزش مهیج موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می شود تا جوانان بتوانند در محیطی امن و با ایمنی انرژی خود را تخلیه کنند.

همایش بزرگ خودرویی و موتوری با مشارکت هشتصد دستگاه خودروی تاریخی و کلاسیک، آفرود، تورینگ و سافاری، کمپر و کاروانینگ، تیونینگ و اسپرت شهری و موتورسیکلت‌های استریت، ریس، تریل، شهری در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد و بیش از ده هزار نفر از این همایش باشکوه بازدید کردند.