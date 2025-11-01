به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش همیار گاز با هدف آموزش دانش‌آموزان در زمینه استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی در یکی از مدارس شهر صدرا برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهر صدرا گفت: در این برنامه، کارشناسان شرکت گاز با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، شیوه‌های صحیح مصرف و نکات ایمنی را به دانش‌آموزان آموزش دادند.

سوسن زارع افزود: با برگزاری چنین همایش‌هایی با همکاری اداره گاز می‌توان نحوه استفاده صحیح از گاز را به دانش آموزان آموزش داد تا هریک از آنها یک همیار گاز در خانواده خود و جامعه باشند.