مردم ورزش دوست ساری، از امیرعلی دومیرکلایی نایب قهرمان مازندرانی کشتی ساحلی جوانان آسیا استقبال کردند.

مراسم استقبال از قهرمان و ملی پوش ارزنده آقای امیر علی دومیرکلایی عضو مازندرانی تیم ملی کشتی جوانان ساحلی آسیا با حضور دکتر نوبخت فرماندار مرکزاستان، دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری، سید ذوالفقار شریفی رییس هیات کشتی شهرستان ساری و عموم مردم و علاقه‌مندان به ورزش کشتی برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ علی دومیرکلایی مدال نقره کشتی ساحلی جوانان بازی‌های آسیایی را در بحرین کسب کرد.

یاداور می‌شود رقابت‌های کشتی ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان در شهر منامه کشور بحرین برگزار شد و در پایان تیم ایران به ۲ نشان طلا و ۲ نشان نقره دست یافت.

برای تیم ایران سینا شکوهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و تورج خدایی در وزن ۸۰ کیلوگرم به نشان طلا دست یافتند و امیرعلی دمیرکلایی از مازندران در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمدمهدی فتوحی در وزن ۹۰ کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرعلی دمیرکلاهی در دیدار نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد مصلح از اردن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر سوریان سونگموانگسوک از تایلند را شکست داد. دمیرکلاهی در دیدار سوم با نتیجه ۳ بر صفر اوچیر بایارسایخان از مغولستان را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل مین گیا لام از ویتنام به برتری رسید. وی در دیدار فینال با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب سانی فولمالی از هند شد و به مدال نقره رسید.