رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف و توقیف تعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ دهقان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی شهر بیرجند ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۳۰۰ سی سی غیرمجاز که بدون مدارک قانونی بوده را مشاهده و توقیف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت‌های سنگین توقیف شده بنا بر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ افزود: در این رابطه ۳ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ دهقان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.