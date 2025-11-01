کاهش محسوس دما و بارش باران و برف در ارتفاعات از روز دوشنبه خراسان رضوی را در برمی گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای استان از دیروز بهبود یافته است و هم اکنون در وضعیت مطلوب قرار دارد.

زهرا آهنگرزاده افزود: پیش‌ بینی می‌ شود برای امروز و فردا جو پایدار باشد اما از بعد از ظهر فردا با افزایش سرعت باد در نواحی شمالی و شرقی، احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مشهد نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: از اواخر فردا تا صبح سه‌ شنبه، افزایش ابر و بارش باران، به ویژه در نواحی شمالی و مرکزی استان، پیش‌ بینی می‌ شود.

آهنگرزاده گفت: دمای هوا امروز و فردا افزایش خواهد داشت اما از روز دوشنبه کاهش محسوس دما و بارش باران و برف در ارتفاعات پیش‌ بینی می‌ شود.

وی اضافه کرد: احتمال بارش‌ باران نیز برای عصر دوشنبه در مشهد دور از انتظار نیست.