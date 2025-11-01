پخش زنده
بیش از ۱.۶ تن زعفران نگین در بازار آتی دادوستد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالا خبر، بازار زعفران در هفته منتهی به ۹ آبان روزهای پررونقی را پشت سر گذاشت. در این مدت، مجموع معاملات انواع ابزارهای مالی مرتبط با زعفران در بورس کالا به رشد قابل توجهی رسید و ارزش کل دادوستدها از مرز ۲.۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
در صدر این معاملات، زعفران نگین در بازار آتی قرار داشت که با ثبت ۱۶ هزار و ۳۵۸ قرارداد معادل بیش از ۱.۶ تن محصول، ارزشی برابر با ۲۲۰.۷ میلیارد تومان را به نام خود ثبت کرد؛ رقمی که نشان از بازگشت توجه فعالان بازار به این کالای استراتژیک دارد.
در کنار معاملات آتی، گواهی سپردههای زعفران نیز سهم مهمی در جریان هفتگی داشت. در این بخش ۳۱۸ هزار و ۴۷۷ گواهی سپرده به ارزش ۴۰.۳ میلیارد تومان میان معاملهگران دستبهدست شد؛ شاخصی که به ثبات نسبی تقاضا در بازار فیزیکی اشاره دارد.
اما پرحجمترین بخش دادوستدها به صندوقهای کالایی مبتنی بر زعفران تعلق داشت. مجموع معاملات این صندوقها به ۵۸۱ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۹۴ واحد رسید که ارزشی معادل ۲.۴۲ هزار میلیارد تومان را رقم زد و جایگاه این ابزار مالی را در جذب سرمایهگذاران خرد و کلان تثبیت کرد.
به این ترتیب، طلای سرخ ایران در نخستین هفته آبان با ترکیبی از رشد حجم، ارزش و تنوع معاملات، بار دیگر جایگاه خود را بهعنوان یکی از فعالترین داراییهای بازار مشتقه و گواهی سپرده بورس کالا تثبیت کرد.