اولین دوره توانمندسازی حقوق‌دانان، وکلا و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در طرح دعوی در محاکم قضایی و داوری، امروز در دانشگاه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد تمام حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، در سخنرانی خود در این دوره، بر ضرورت آموزش عملی حقوق تأکید کرد. وی یادآور شد که دانشکده‌های حقوق عمدتاً در حوزه آموزش نظری فعالیت می‌کنند، حال آن‌که آموزش پرونده‌ محور و کلینیکال به دانش‌آموختگان امکان می‌دهد مهارت‌های واقعی دفاع از حقوق مردم را کسب کنند. همچنین نقش موت‌کورت‌ها در تقویت فنون دفاع از حقوق مردم و پیوند آموزش دانشگاهی با تجربه عملی، از جمله محور‌های سخنان او بود.

دکتر کارن روحانی، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیأت مدیره اسکودا، دفاع را هنری توصیف کرد که باید در کنار علم فرا گرفته شود و تاکید کرد: حقوق‌دانان علاوه بر دانش نظری، باید مهارت تحلیل پرونده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی را بیاموزند.

دکتر امیر پورمقدمی طبالوندانی، رئیس انجمن حقوقی دادجو، به فاصله میان حقوق‌خوان بودن و حقوق‌دان بودن اشاره کرد و بر ضرورت آموزش‌های موضوع محور و کاربردی برای تربیت حقوق‌دانان حرفه‌ای تأکید نمود. او هدف از تشکیل انجمن حقوقی دادجو را پر کردن این خلأ میان پژوهش حقوقی و مهارت‌های عملی عنوان کرد و افزود: این دوره‌ها در جهت تقویت توانایی وکالت و داوری تخصصی طراحی شده‌اند.

دکتر قاسمعلی صبوری، مدیر مرکز آموزش تخصصی حقوق دادجو و عضو مقام مشورتی سازمان ملل متحد، ساختار علمی و اجرایی دوره‌ها را تشریح کرد. او گفت که این مرکز با تکیه بر استاندارد‌های بین‌المللی، حقوق‌دانان متخصص در وکالت، داوری و قرارداد‌های بین‌المللی، از جمله قرارداد‌های هوشمند و رمزارزها، تربیت می‌کند و این آموزش‌ها پلی میان دانشگاه، بازار و نظام عدالت قضایی و اطمینان بخشی به عموم مردم ایجاد می‌کند.

این دوره بخشی از برنامه ملی توانمندسازی حقوق‌دانان است که با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و علمی در نظام حقوقی کشور و خدمت رسانی تخصصی به مردم طراحی شده و با همکاری نهاد‌های دانشگاهی، وکالتی و حاکمیتی برگزار می‌شود.