پیشبینی افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک
هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت وزش بادهای شمالی از ظهر یکشنبه و تلاطم دریا خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از ظهر روز یکشنبه با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم آن تا اوایل وقت سه شنبه، خلیج فارس در برخی از ساعتها مواج خواهد شد.
علیرضا بهادری افزود: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در نوار ساحلی استان دور از انتظار نیست.
وی جهت وزش باد را متغیر، از عصر بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل گاهی ۱۶ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل در ساعتهایی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
بهادری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۳:۴۷، جزر اول ساعت ۱۰:۴۲، مد دوم ساعت ۱۷:۲۹ و جزر دوم ساعت ۲۳:۱۱ دقیقه است.