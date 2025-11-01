بر اثر آتش سوزی؛
سقوط ۱۰ پایه برق در دهستان خیر آباد گچساران
مدیر امور برق ناحیه گچساران گفت: ۱۰ اصله پایه برق در منطقه خیرآباد از توابع این شهرستان بر اثر حادثه آتش سوزی تخریب و سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شاپور داریوشی با اشاره به اینکه صبح امروز شنبه خبری مبنی بر آتش سوزی نیزارها در خیرآباد گچساران و تخریب پایههای برق به اتفاقات گزارش شد، اظهار کرد: گروههای عملیاتی برق به منطقه اعزام و پس از رفع مشکل برق منطقه وصل شد.
وی با اشاره به اینکه در این حوادث ۱۰ پایه برق دچار حریق شد، افزود: از این تعداد پنج اصله از این پایههای برق در منطقه خیرآباد بر اثر آتشی که در نیزارها روشن شده بود و پنج اصله دیگر هم بر اثر یک حادثه ترافیکی دچار آتشسوزی شد.
مدیر امور برق ناحیه گچساران با بیان اینکه با اقدام سریع گروههای عملیاتی برق خسارت جانی نداشتیم، تاکید کرد: میزان خسارت وارد شده به شبکه برق شهرستان بر اثر این حادثه حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورده شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون کار اصلاح و بهسازی شبکه آسیب دیده توسط اکیپهای عملیاتی برق گچساران، بدون خاموشی در حال انجام است، اضافه کرد: ۲۴ فیدر متشکل از حدود ۹۰۰ کیلومتر شبکه برق برای خدمترسانی به ۹ هزار مشترک در شهرستان ۱۲۶ هزار نفری گچساران ایجاد شده است.