فرماندار کرج گفت: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک باید از هم‌اکنون فراهم شود تا در روز انتخابات شاهد سرعت، دقت و شفافیت بیشتر در فرآیند رأی‌گیری باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی مهرور بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک و افزایش مشارکت مردمی و آمادگی کامل شعب اخذ رأی، شناسایی نیرو‌های کارآمد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک تأکید کرد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک باید از هم‌اکنون فراهم شود تا در روز انتخابات شاهد سرعت، دقت و شفافیت بیشتر در فرآیند رأی‌گیری باشیم.

فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی و حضور گسترده‌تر داوطلبان در انتخابات، نشانه پویایی اجتماعی و سیاسی است، بیان کرد: برای ستاد انتخابات، این موضوع که چه کسانی از چه گروه یا جناحی رأی می‌آورند اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، برگزاری سالم، امن و باشکوه انتخابات است.

وی همچنین بر ضرورت انتخاب و به‌کارگیری نیرو‌های دلسوز و متعهد تأکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات وظیفه‌ای ملی است و همه باید در تحقق آن احساس مسئولیت کنند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج از همه‌ اقشار خواست تا با آگاهی و درایت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا شرکت کنند.