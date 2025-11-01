پخش زنده
جلسه توجیهی، آموزشی با هدف آشنایی بیشتر واحدهای صنفی دارای انبار، با سامانه جامع انبارها با حضور ۸۰ نفر ازفعالان اقتصادی شهرستان فریدونشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: سامانه جامع انبارها نقش پر رنگی در کاهش تخلفات واردات و صادرات و همچنین کاهش قاچاق کالا وشناسایی انبارهای احتکارکالاهای اساسی مردم دارد.
اکبر عادل مرام با اشاره به اینکه تمام اطلاعات ثبت شده در سامانه انبارها به صورت آنلاین در اختیار دولت قرار میگیرد افزود: طبق قانون، تمام افرادی که دارای انبار هستند، باید اطلاعات انبار خود و کالاهای دریافتی و خروجی شان را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند
وی گفت: پیرو آیین نامههای اجرایی ارائه شده به شرکتهای بیمهای، از آنجایی که پرداخت خسارت در واحدهای نگهداری کالا منوط به ثبت آن مکانها در سامانه جامع انبارها است باید کد پستی آن مکان را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند
در شهرستان فریدونشهر ۱۸۵۰ واحد صنفی فعالیت میکنند.