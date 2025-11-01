پخش زنده
نشست بررسی آخرین تمهیدات لازم برای برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان های ساحلی کشورهای حاشیه خزر امروز در استانداری گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس امروز در نشست هماهنگی برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان های ساحلی کشورهای حاشیه خزر ، گفت: این اجلاسیه گامی به سوی توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورهای حاشیه خزر است.
وی همچنین برگزاری این اجلاس را برای توسعه همه جانبه استان موثر دانست و افزود: این اجلاس میتواند ظرفیتهای استان را به تجار و بازرگانان کشورهای حاشیه خزر معرفی و موجب تعاملات بیشتر در این زمینه شود.
وی همچنین از دست اندرکاران برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان های ساحلی کشورهای حاشیه خزر خواست تا تمهیدات لازم را برای برگزاری هر چه بهتر این اجلاسیه به میزبانی گیلان فراهم کنند.
همچنین در این نشست به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، برق سالن اجتماعات برای چند دقیقه قطع و جلسه نیز در خاموشی برگزار شد.
نخستین اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور استانداران استانهای ساحلی کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران ۲۷ و ۲۸ آبانماه به میزبانی گیلان برگزار میشود.