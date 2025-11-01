به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: ویژه برنامه ۱۳ آبان امسال با شعار متحد و استوار مقابل استکبار از ساعت ۹ صبح روز ۱۳ آبان در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار خواهد شد.

حجت‌ الاسلام سید محمد سلطانی افزود: این مراسم به صورت اجتماع در عرصه میدان شهدا برگزار می شود و سخنران این مراسم حجت السلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ های کشور خواهد بود.

وی گفت: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای شرکت دانش آموزان مشهدی در این برنامه پیش بینی شده است و مترو در این روز به صورت رایگان سرویس دهی خواهد کرد.

سلطانی ادامه داد: پویشی با عنوان اعلام یک سند بی اعتمادی آمریکا در مدارس استان برگزار می شود و دانش آموزان در قالب یک متن یکی از سندهای بی اعتمادی آمریکا را ارسال می‌ کنند و در پویش یک سوال شرکت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: برگزاری ۲۰۰ نمایشگاه با محوریت جنگ غزه و ۱۲ روزه تحمیلی، تجلیل از دو پیشکسوت قرآنی و یک دانش آموز موفق و برگزاری سرود ای ایران توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های روز ۱۳ آبان است.