فرمانده انتظامی شیراز گفت: سارق به عنف از سوی ماموران این فرماندهی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف موتورسیکلت، ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع، شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران کلانتری "۲۲ آزادگان" بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را در خیابان دستگیر و موتور مسروقه را به مالباخته برگرداندند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

منظور از سرقت به عنف یا زورگیری، گرفتن یا تلاش برای گرفتن مال غیر به‌زور یا با تهدید و ترساندن است.