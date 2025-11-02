پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه یازدهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط شهرستانهای سمنان و گرمسار در روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
- میدان امام رضا ضلع غرب بلوار پیروزی از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
گرمسار:
-کوچه بوستان دوم واقع در بلوارآیت الله کاشانی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر