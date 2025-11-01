به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌ های جانبازان و توان‌ یابان، با اعلام سازمان جهانی پاراوالیبال، ۱۷ مربی از ۱۴ کشور جهان وارد کیگالی، پایتخت رواندا، شدند تا در بخش عملی دوره بین‌ المللی مربیگری سطح دو شرکت کنند.

این دوره با هدایت هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران و موسعد الایوتی از مصر برگزار می‌ شود و یکی از مراحل مهم در برنامه‌ های توسعه و ارتقای سطح مربیگری پاراوالیبال در جهان به شمار می‌ رود.

حضور مربیان از کشورهای مختلف در این دوره، گامی مؤثر در مسیر گسترش دانش فنی و تقویت زیرساخت‌ های آموزشی این رشته محسوب می‌ شود.