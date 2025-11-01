تصادف دو موتورسیکلت در جاده گراش به لار، ۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش گفت: گزارشی مبنی بر تصادف دو موتور سیکلت در کیلومتر سه جاده گراش_لار به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد شکاری افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری ادامه داد: این حادثه، یک مصدوم زن و سه مصدوم مرد به همراه داشت که پس از ارزیابی صحنه و اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدومان برای ادامه روند درمان، با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.