به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهروز فرحمند با اشاره به اینکه ۴۰ نانوایی دزفول در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای کیفیت، نان کامل پخت می‌کنند، بیان کرد: ماه گذشته ۱۵ نانوا اقدام به پخت نان کامل کردند، امروز نیز ۲۵ واحد دیگر به تعداد این نانوایان اضافه شد.

وی به استقبال خوب مردم و نانوایان از پخت نان کامل اشاره کرد و افزود: کارگروه آرد و نان در راستای جلب رضایت مردمی و بهبود کیفیت نان شهرستان مصوب کرده تمامی واحد‌های جدید نیز از آرد کامل استفاده کنند که با اجرای این مصوبه، تعداد این نوع نانوایان در آینده افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره غله شهرستان دزفول از تمام مسوولانی که با شنیدن صدای مطالبه گری مردم، گامی در جهت احقاق حقوق عمومی برمی‌دارند و همکاری مستمری در راستای ارایه تسهیلات داشته‌اند، قدردانی کرد.

نان کامل از آردی تهیه می‌شود که هر سه بخش دانه گندم (سبوس، جنین و آندوسپرم) در آن حفظ شده و چنین نانی به عنوان قوت غالب جامعه از پروتئین، کلسیم، آهن و ویتامین بالایی برخوردار است و می‌تواند بخش زیادی از نیاز‌های جامعه به مواد مغذی را تامین کند.

پخت نان باکیفیت به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم دزفول مطرح است.

شهرستان دزفول ۱۷۰ نانوایی لواش و حدود ۴۰ نانوایی بربری و سنگک دارد.