در نخستین جشنواره فرهنگی و دیپلماتیک پاکستان، غرفه فرهنگی و غذایی جمهوری اسلامی ایران با طراحی چشمنواز و ارائه غذاهای اصیل ایرانی مورد توجه ویژه مقامات پاکستانی و دیپلماتهای خارجی قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این رویداد موسوم به «بازار دیپلماتیک» به ابتکار نمایندگی منطقهای وزارت امور خارجه پاکستان در شهر کراچی برگزار شد و طی مراسمی رسمی توسط «سید مراد علیشاه» سروزیر ایالت سند افتتاح گردید.
سروزیر سند در سخنانی این جشنواره را نماد همزیستی و ارزشهای مشترک انسانی دانست و با اشاره به جایگاه ویژه کراچی در تعاملات بینالمللی، این شهر را «پایتخت دیپلماتیک پاکستان» توصیف کرد.
وی ضمن بازدید از غرفههای کشورهای مختلف از تنوع و کیفیت ارائهها تمجید کرد و تقویت روابط فرهنگی را زمینه ساز ارتباطات مردمی میان کشورهای منطقه دانست.
در میان غرفههای شرکتکننده غرفه جمهوری اسلامی ایران جلوهای برجسته داشت و از سوی مقامات پاکستانی و دیپلماتهای حاضر با استقبال گسترده مواجه شد.
این غرفه که با همکاری بانوان خانه فرهنگ ایران در کراچی طراحی و تزئین شده بود، مجموعهای از غذاهای اصیل و محصولات فرهنگی ایرانی را در فضایی زیبا و منظم به نمایش گذاشت.
آقای مرادعلی شاه سروزیر ایالت سند و کامران خان تسوری فرماندار سند در بازدید از غرفه ایران ضمن تحسین ذوق هنری و دقت در چیدمان، از طعم و کیفیت غذاهای ایرانی تمجید کردند و آن را بازتابی از فرهنگ غنی و دیرپای ایران اسلامی دانستند.
همچنین سرکنسولهای کشورهای مختلف مقیم کراچی در بازدید از این غرفه ایران را از کشورهای فعال و خلاق در عرصه دیپلماسی فرهنگی توصیف کردند.
برگزاری این جشنواره با حضور نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مختلف، فرصتی برای معرفی جلوههای فرهنگی ملتها و تحکیم روابط دوستی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان ارزیابی شد.