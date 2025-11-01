نمایشگاه نگارگری بافتههای ابریشم خیال در خرم آباد
نمایشگاه نگارگری بافتههای ابریشم خیال تا ۱۴ آبان ماه در خرم آباد دایر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد: نمایشگاه نگارگری بافتههای «ابریشم خیال»همزمان با روز کار و تولید و اصلاح الگوی مصرف در نگارخانه ی شهید هژبر مجتمع فرهنگی هنری خرمآباد گشایش شد.
در این نمایشگاه ۱۵ اثر از بافتههای نخ و ابریشم گل و مرغ از آثار «لیلا بیرانوند از هنرمندان لرستانی به نمایش گذاشته شده است .
این نمایشگاه تا ۱۴ آبان ماه جاری صبح و عصر پذیرای بازدید علاقهمندان است.