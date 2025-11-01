اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس موضوع استفاده از صندوق رأی مخفی الکترونیک به جای رای‌گیری‌های مخفی با ورقه در جلسات صحن مجلس را بررسی و با آن موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به منظور ادامه رسـیدگی به طرح الحاق یک تبصـره به ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس باحضور مدیران و کارشناسان اداره کل دفتر هیات رئیسه مجلس، معاونت قوانین، مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، امنیت و هوشمند سازی وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست؛ موضوع استفاده از صندوق رأی مخفی الکترونیکی برای رأی گیری انتخاب هیأت رئیسه مجلس و سایر موارد مذکور در ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت کشور و همزمان آزمایش صندوق رأی مخفی الکترونیکی، به سوالات و مباحث اعضای کمیسیون در اجرای صحیح رأی گیری و تضمین کامل محرمانگی رأی پاسخ داده شد.

در نهایت؛ پیشنهاد جایگزین متن طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی نهایی شد، بنابراین در صورتی که این مصوبه کمیسیون به تصویب نهایی برسد، تمامی رأی گیری‌هایی که تاکنون بصورت مخفی با ورقه انجام می‌شد، با صندوق مخفی رای الکترونیک انجام خواهد شد.