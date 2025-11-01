نشست خبری سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی (حمایت از بیماران پروانه‌ای)، به مناسبت هفته بیماران‌ای بی در خانه‌ای بی ایران برگزار شد. به گفته حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، انتظار می‌رود در کشور ما بین هزار تا هزار و ۲۵۰ نفر مبتلا وجود داشته باشند. طبق برآورد‌های خانه‌ای‌بی، تاکنون حدود ۱۰۵۰ نفر از بیماران به طور مستقیم از خدمات، دارو و پانسمان‌های این مرکز بهره‌مند می‌شوند. به گفته حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی خانه‌ای‌بی آماده است تمام هزینه‌های تحصیلی و آموزشی بیماران را تأمین کند تا هیچ کودک یا نوجوانی به دلیل ابتلا به این بیماری از مسیر آموزش باز نماند. این نهاد، آموزش را حق طبیعی همه فرزندان ایران می‌داند و با تمام توان در کنار خانواده‌های بیماران خواهد ماند.

عکاس : علیرضا اسماعیلی