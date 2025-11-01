دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از هنر به عنوان ابزاری برای بازتاب روح برادری در امت اسلامی یاد کرد و گفت: امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند روایت هنرمندانه از حقیقت وحدت و مقاومت هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشستی با بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران گفت: هنر می‌تواند پلی میان دل‌های مومنان و ابزاری برای بازتاب روح برادری در امت اسلامی باشد. قطعا امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند روایت هنرمندانه از حقیقت وحدت و مقاومت هستیم؛ روایتی که دل‌ها را به هم نزدیک و نگاه‌های مسلمین را به سوی آینده‌ای مشترک هدایت کند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ابزار‌های هنری، رساترین و مؤثرترین وسیله برای تبلیغ پیام حق هستند، گفت: تعامل میان انجمن سینمای جوان و مجمع تقریب می‌تواند نقشی مؤثر در ترویج وحدت و همدلی ایفا کند؛ زیرا مسیر ما، مسیر هنر است.

شهریاری تاکید کرد: هنری که در خدمت حقیقت، انسانیت و راستی قرار گیرد، ارزشمند است. بسیاری از مفاهیم والا در حوزه گفتمان اسلامی و مقاومت به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه را می‌توان از طریق زبان هنر به جهانیان عرضه کرد؛ لذا این آمادگی وجود دارد که در قالب جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی، همکاری‌های گسترده‌ای با سینمای جوان داشته باشیم.

شعیبی نیز با اشاره به جایگاه والای تقریب مذاهب در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به اینکه تقریب و موضوع وحدت از مسائل راهبردی و مورد تأکید نظام است، همکاری میان دو نهاد می‌تواند در قالب طرح های مشترک و مؤثر فرهنگی و هنری به طور مطلوب محقق شود.

وی بر اجرای همکاری‌های عملی در زمینه‌هایی همچون برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های مشترک فرهنگی و هنری، تولید آثار کوتاه و مستند، عکس و چندرسانه‌ای، ایجاد بخش ویژه برای حضور فیلم‌سازان اهل سنت و نیز توسعه سینمای سیار برای عرضه آثار در سطح ملی و منطقه‌ای تأکید کرد.

نشست مشترک دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، با هدف بررسی زمینه‌های همکاری‌های گسترده فرهنگی و هنری میان این دو نهاد برای بهره‌گیری از ظرفیت هنر در ترویج وحدت اسلامی، همدلی امت و گفتمان مقاومت برگزارشد.