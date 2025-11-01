فاصله بین عملکرد و اهداف برنامه هفتم زیاد است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم گفت: رویکرد مجلس ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی برنامه هفتم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون با اشاره به برگزاری نشستهای مستمر کمیسیون برنامه و بودجه در راستای بررسی گزارشهای جمعبندیشده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم گفت: گزارشهای مربوطه از سوی کمیسیونها تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده است تا در فرآیند تلفیق و ارزیابی نهایی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، خطاهای احتمالی به حداقل برسد. در همین راستا پیش از ظهرامروز، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون حضور یافتند. در جلسه نخست درباره شاخصهای کلان اقتصادی و چرایی پایین ماندن این شاخصها و از سویی دیگر، نحوه تجهیز منابع مالی موردنیاز برای تحقق اهداف رشد اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی برنامه هفتم خواهد بود، خاطرنشان کرد: البته هنوز هماهنگی لازم بین دولت و مجلس در این بخش حاکم نیست و به نظر میرسد دو نوع نگاه در این حوزه وجود دارد و ما تلاش میکنیم در جلسات مشترک، به یک نگاه واحد برسیم چراکه هدف مجلس راهگشایی و پیدا کردن راه حل مناسب است. فاصله بین عملکرد و اهداف برنامه زیاد است، امیدواریم در این جلسات به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم تا تصمیمات در مسیر واحد و هدفمند اتخاذ شود و گزارش مناسبی به صحن علنی ارائه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز انحرافات از اهداف برنامه به موجب گزارشهای اعلامی، بیان کرد: این انحرافات وجود دارد و بالاخره باید گفت که رشد ۸ درصدی محقق نشده و دولت دلیل این موضوع را عدم تامین تجهیز مناسب میداند. از این رو برای تجهیز منابع یا باید راهکار ارائه شود و یا اهداف برنامه تغییر کند. از این رو این موارد در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.