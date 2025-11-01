عامل تعدی به پیرمردی در آبادان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: با انتشار تصاویری از ضرب و شتم فردی سالخورده به دست پسرش موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ رمضان گوروئی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عامل ضرب و شتم را با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

او با بیان اینکه متهم فشار روحی و روانی را علت این رفتار اعلام کرده است گفت: پرونده قضایی علیه متهم تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.