

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برگزاری تمرینات تیم ملی فوتسال بانوان، ملی پوشان صبح امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم فوتسال هیئت فوتبال خراسان رضوی رفتند که این مسابقه با نتیجه ۷ بر صفر به پایان رسید.

کادر فنی در طول اردو، شبیه‌سازی شرایط مسابقه و تقویت هماهنگی بازیکنان در برنامه‌های مختلف تمرینی را در دستور کار قرار داد.

این اردو که با هدف آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جام جهانی در حال برگزاری است.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابت‌ها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:

جمعه ۳۰ آبان

مغرب - آرژانتین، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

فیلیپین - لهستان، ساعت ۲۰ به وقت محلی و ۱۵:۳۰ به وقت تهران

شنبه اول آذر

کلمبیا - کانادا، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران

اسپانیا - تایلند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

یکشنبه دوم آذر

ژاپن - نیوزیلند، ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۷:۳۰ به وقت تهران

پرتغال - تانزانیا، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی و ۱۰:۰۰ به وقت تهران

ایتالیا - پاناما، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران

برزیل - ایران، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

دوشنبه ۳ آذر

آرژانتین - لهستان، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

فیلیپین - مغرب، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی و ۱۶:۰۰ به وقت تهران

سه‌شنبه ۴ آذر

کانادا - تایلند، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳۰ به وقت تهران

اسپانیا - کلمبیا، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی و ۱۶:۰۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۵ آذر

نیوزیلند - تانزانیا، ساعت ۱۳ به وقت محلی ۸:۳۰ به وقت تهران

پرتغال - ژاپن، ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی و ۱۱:۰۰ به وقت تهران

پاناما - ایران، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

برزیل - ایتالیا، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی و ۱۶:۰۰ به وقت تهران

پنجشنبه ۶ آذر

لهستان - مغرب، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳۰ به وقت تهران

آرژانتین - فیلیپین، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی و ۱۶:۰۰ به وقت تهران

جمعه ۷ آذر

تایلند - کلمبیا، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

کانادا - اسپانیا، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی و ۱۶:۰۰ به وقت تهران

شنبه ۸ آذر

تانزانیا - ژاپن، ساعت ۱۲ به وقت محلی و ۷:۳۰ به وقت تهران

نیوزیلند - پرتغال، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی و ۱۰:۰۰ به وقت تهران

ایران - ایتالیا، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران

پاناما - برزیل، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.

مرحله یک چهارم نهایی از ۱۰ تا ۱۱ آذر، نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار می‌شود. همچنین دیدار‌های رده‌بندی و فینال این رقابت‌ها یکشنبه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.