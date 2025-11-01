پخش زنده
مجمع عمومی سالانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ و بررسی عملکرد طرحهای بازآفرینی شهری در کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مجمع عمومی سالانه شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس مرکز امور مجامع وزارت راه و شهرسازی و اعضای هیات مدیره شرکت برگزار شد.
در این جلسه، رئوس اهداف، برنامهها و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و همچنین بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
محمد جمور، عضو هیات مدیره شرکت، با اشاره به وظایف شرکت در زمینه نوسازی، مقاومسازی و ارتقای خدمات شهری گفت: حدود ۱۷۷ هزار هکتار از بافتهای شهری کشور در محدودههای هدف بازآفرینی قرار دارند.
وی افزود: تاکنون در این مناطق بیش از ۲۱ هزار پروانه ساختمانی صادر و حدود ۱۶ هزار واحد در دست ساخت است.
به گفته او، بیش از ۹۵ درصد تولید مسکن کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود و شرکت بازآفرینی در چهار محور زمین، کالبد، مالی و مشوقهای اداری از این روند حمایت میکند.
در ادامه، یدالله آقایی معاون برنامهریزی شرکت، از اجرای ۴۹۷ پروژه خدمات شهری شامل بهسازی معابر، ایجاد فضاهای سبز، فضاهای آموزشی و ورزشی خبر داد.
وی همچنین به افتتاح چند پروژه عمرانی از جمله مجتمع ورزشی کاراته در جهرم و مدرسه ۱۲ کلاسه در آبیک اشاره کرد.
عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت، از شناسایی بیش از ۱۰۰ محله با وضعیت بحرانی فاضلاب و روانآبها خبر داد و گفت رفع این معضل نیازمند تأمین بیش از ۷ همت منابع مالی است.
او تأکید کرد که شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی نیز فعال است و ۵۹ بنای تاریخی متعلق به شرکت در اقلیمهای مختلف کشور شناaسایی شده است.
به گفته گلپایگانی، ۱۶ بنای تاریخی در حال مرمت هستند و در صورت بهرهبرداری به فضاهای عمومی و گردشگری تبدیل خواهند شد.
وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت درآمدزایی پایدار و احیای بافتهای تاریخی دانست.
مدیرعامل شرکت خواستار حمایت اعضای مجمع و نهادهای مرتبط برای تسریع در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری شد.
در پایان جلسه، بودجه و برنامههای پیشنهادی شرکت برای سال آینده به تصویب مجمع رسید.