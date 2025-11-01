به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جعفر روشن سرشت در آیین اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان زنجانی گفت: نظام اسلامی زمانی می‌تواند در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام‌های مؤثری بردارد که از همه ظرفیت‌ها اعم از سپاه، بسیج، دستگاه‌های اجرایی، خیرین، گروه‌های جهادی و نهاد‌های انقلابی بهره گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت کار جهادی افزود:امروز مردم دنیا چشم به عملکرد نظام اسلامی دارند تا ببینند آیا نظامی که ادعای حکومت جهانی دارد، می‌تواند از عهده اداره جمعیت ۸۵ میلیونی با اقتدار، عدالت و معنویت برآید؟ که خوشبختانه کشور در این حوزه موفق عمل کرده است.

مدیرکل کمیته امداد زنجان با بیان اینکه کمیته امداد در کنار نهاد‌های انقلابی همچون سپاه و بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فعال است، ادامه داد: این نهاد با همکاری استانداری، بانک‌ها و خیرین امسال ۳۸۶ میلیارد تومان اعتبار در بخش مسکن و ساختمان برای محرومان پیش‌بینی کرده است که در قالب ۹ هزار و ۸۰۰ طرحدر سطح استان اجرا خواهد شد.

وی به برنامه‌های کمیته امداد در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست‌های تشویق ازدواج، دیگر پرونده مددجویان تازه‌ازدواج‌کرده تا یک سال بسته نمی‌شود تا از پایداری زندگی آنان اطمینان حاصل شود.

روشن سرشت ادامه داد: همچنین زنان سرپرست خانواری که ازدواج مجدد دارند، از بسته‌های حمایتی ویژه شامل جهیزیه و هدیه ازدواج برخوردار می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: امسال ۶۲۱ مورد ازدواج در میان جامعه هدف کمیته امداد زنجان ثبت شده است که از این میان ۶۸ مورد مربوط به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بوده است.

وی گفت: در صورت ازدواج فرزندان پسر خانواده‌های تحت حمایت و نیازمند ۲۰ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به این عزیزان پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد زنجان ضمن قدردانی از همکاری سپاه، بسیج و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: تکریم شخصیت و عزت نفس مددجویان در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار دارد و همه تلاش ما این است که خانواده‌ها ضمن برخورداری از حمایت مادی، با کرامت و عزت به زندگی مستقل خود بازگردند.