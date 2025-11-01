پخش زنده
امروز: -
مسابقات تخصصی امداد و نجات استان فارس به میزبانی شهرستان قیروکارزین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: این رقابتها با حضور تیمهای امدادی از ۲۶ شهرستان استان و با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، توانافزایی نجاتگران و ارزیابی عملکرد آنها برگزار شد
مهدی خوبیار افزود: این مسابقات بخشی از برنامه سالانه معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس و فرصتی است تا نجاتگران در شرایطی مشابه عملیات واقعی، مهارتهای خود را در حوزههای مختلف از جمله نجات در آوار، ارتفاع، سیلاب و نجات در جاده به محک بگذارند.
خوبیار بیان کرد: در این رقابتها، داوران و ارزیابان مجرب استانی بر اساس شاخصهای عملیاتی و آییننامههای ملی، عملکرد تیمها را مورد ارزیابی قرار دادند تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای کیفیت آموزشها و تمرینهای آینده فراهم شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس بیان کرد: تیمها و نفرات برتر این دوره از مسابقات، پس از ارزیابی نهایی، به مرحله کشوری اعزام خواهند شد تا در رقابت با برگزیدگان سایر استانها، توانمندیهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.