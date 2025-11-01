پخش زنده
رئیس اداره امورعشایر اندیمشک گفت: ۹ مخزن پلی اتیلن آب در راستای حمایت از جامعه عشایری و بهبود وضعیت تأمین آب عشایر منطقه انارکی شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی خدادادی اظهار کرد: در راستای تکریم عشایر و حضور در میان عشایر به همراه مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک از منطقه عشایری انارکی بازدید و ضمن گفتوگو با عشایر و بررسی مشکلات آنان، تعداد ۹ مخزن ۵۰۰ لیتری آب از سوی اداره امور عشایر میان خانوارهای عشایری این منطقه توزیع شد.
وی افزود: با همکاری با دیگر دستگاههای اجرایی، بزودی مشکل آب آشامیدنی عشایر انارکی به طور کامل برطرف خواهد شد.
به گفته خدادادی؛ در منطقه عشایری انارکی حدود ۴۰ خانوار عشایری زندگی میکنند که اداره امور عشایر خدمات مختلفی از جمله توزیع آرد، نفت سفید و خدمات پزشکی و دامپزشکی ارائه میدهد.