کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: دمای صبحگاهی در برخی نقاط استان تا پنج درجه زیر صفر کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی بیان کرد: آسمان استان در این هفته صاف و آفتابی خواهد بود و در ساعات میانی روز وزش باد بهصورت معمول پیشبینی میشود.
وی افزود: از نظر دمایی، نسبت به هفته گذشته کاهش یکیدو درجهای دما انتظار میرود و این روند تا میانه هفته تداوم خواهد داشت. در برخی از نقاط، دمای صبحگاهی به زیر صفر میرسد که این امر بهمعنای منفی شدن دمای سطح خاک در مناطق بیشتری از استان است.
زاهدی بیان کرد: در برخی نواحی استان، دمای سطح خاک حتی تا ۴ تا ۵ درجه زیر صفر نیز کاهش خواهد یافت که باید کشاورزان و باغداران اقدامات ایمنی برای پیشگیری از سرمازدگی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، دمای حداقل و حداکثر در ایستگاه فرودگاه همدان بهترتیب صفر و ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است. شهرستان بهار با دمای منفی یک درجه سردترین و نهاوند با ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شدهاند.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: با کاهش محسوس دما و احتمال رسیدن دمای سطح خاک به زیر صفر درجه، احتمال بروز خسارت سرمازدگی در محصولات کشاورزی وجود دارد بنابراین کشاورزان و باغداران باید توصیههای هواشناسی را جدی بگیرند.
وی با اشاره به روند کاهشی دمای هوا و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به امکان کاهش دما تا صفر و زیر صفر درجه در سطح خاک، توقف آبیاری مزارع سیبزمینی ضروری است تا از باقیماندن رطوبت اضافی و بروز خسارت در سرما جلوگیری شود.
وی افزود: با سرد شدن هوا، فعالیت فتوسنتزی در بوتههای سیبزمینی انجام نمیشود و کشاورزان باید هرچه سریعتر نسبت به سرزنی بوتهها برای تسریع عملیات برداشت اقدام کنند. در صورت وقوع دمای زیر صفر، غدههایی که بهدلیل ترک پشتهها یا کار دستگاه برگزن بیرون ماندهاند، باید پیش از جمعآوری نهایی برداشت شوند تا از انتقال غدههای سرمازده به انبار جلوگیری شود.
کارش هواشناسی استان همدان به زارعان گندم و جو آب توصیه کرد: کشاورزان در آبیاری اول یا خاکآب تعجیل نکنند و طبق نظر کارشناسان بخش کشاورزی اقدام کنند. چغندرکاران نیز باید نسبت به برداشت و حمل محصول به کارخانه یا سیلوی مزرعه تسریع داشته باشند.
باقری شکیب در ادامه با اشاره به توصیههای باغبانی گفت: حذف شاخوبرگهای خشکیده و آلوده، قطع بهموقع آبیاری باغات برای خزان طبیعی، محلولپاشی پیش از ریزش برگ با کودهای ریزمغذی و اجرای چالکود از اقدامات ضروری برای افزایش مقاومت درختان میوه در برابر سرما است.
وی درباره زنبورداری نیز تصریح کرد: زنبورداران باید دریچه پرواز کندوها را تنظیم، قابها را فشرده، تغذیه کمکی انجام داده و ارتفاع کندوها را تا ۳۰ سانتیمتر از سطح زمین افزایش دهند تا از نفوذ سرما جلوگیری شود.
کارشناس هواشناسی استان همدان وضعیت گلخانهها را نیز حساس دانست و گفت: سرویس و راهاندازی سیستمهای گرمایشی، کنترل دما و رطوبت، اطمینان از استحکام سازهها، شستوشوی پلاستیک برای افزایش عبور نور و ترمیم پوشش گلخانه از اقدامات فوری صاحبان گلخانهها است.
زاهدی درباره بخش حفظ نباتات نیز هشدار داد: سیرکاران برای جلوگیری از خسارت کرم سیر باید ورودی انبارها را توریگذاری کرده و در صورت نگهداری طولانی محصول را به سردخانه انتقال دهند. همچنین سیبزمینیهای برداشتشده باید ۱۲ تا ۱۸ روز در دوره التیام با رطوبت ۸۵ درصد و دمای ۱۵ درجه نگهداری شوند تا ضایعات انباری به حداقل برسد.