به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایشگاه پایگاههای اسوه ناحیه مقاومت بسیج شازند در مصلی این شهر دایر شد.
فرماندار شهرستان خنداب از نحوه خدمات رسانی گروه جهادی پزشکی در روستای آقداش از توابع بخش قره چای بازدید و از تلاش پزشکان، پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد.
در جلسه هماهنگی یوم اله ۱۳ آبان کمیجان بر هماهنگی و تعامل همه دستگاههای خدماتی و اجرایی برای برگزاری راهپیمایی این روز و حضور گسترده دانش اموزان و مردم در این راهپیمایی تاکید شد.