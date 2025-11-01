به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نمایشگاه پایگاه‌های اسوه ناحیه مقاومت بسیج شازند در مصلی این شهر دایر شد.

--------

فرماندار شهرستان خنداب از نحوه خدمات رسانی گروه جهادی پزشکی در روستای آقداش از توابع بخش قره چای بازدید و از تلاش پزشکان، پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد.

--------

در جلسه هماهنگی یوم اله ۱۳ آبان کمیجان بر هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های خدماتی و اجرایی برای برگزاری راهپیمایی این روز و حضور گسترده دانش اموزان و مردم در این راهپیمایی تاکید شد.