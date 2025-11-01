به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان ،راهپیمایی یوم الله سیزده آبان در اهواز ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه در اتوبان آیت الله بهبهانی جنب پارک شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی رحمة الله علیه برگزار خواهد شد.

مسیرهای اعلام شده در سایر شهرهای خوزستان با شرح زیر است:

شهرستان آغاجاری/بخش جولکی مدرسه دخترانه مرحوم میرکریم تقوی به طرف مدرسه مرحوم علوی ۱۰:۰۰

بندرماهشهر میدان جانبازان (سینمادریا) تامصلای امام خمینی (ره) ۹:۰۰

دزفول میدان مثلث تا مصلی امام علی (ع) ۸:۳۰

باوی شهرویس دبیرستان دخترانه حضرت راضیه بصورت متمرکز ۱۰:۰۰

شهرستان امیدیه از میدان شهید فارسیمدان تا مسجد جامع قدس امیدیه ۹:۰۰

کرخه / شاوور / شاوور خیابان سی متری روبروی اداره گاز بطرف یادمان شهدای گمنام ۰۹:۰۰

آبژدان مدرسه حضرت زینب به سمت ساختمان بهزیستی یا مرکز بهداشت ۸:۰۰

شادگان چهار راه فاطمیه به سمت میدان امام خمینی (ره) ۹:۰۰

باغملک خیابان امام، خیابان آیت الله خامنه‌ای، بلوار شهید مدرس س، خیابان فرهنگ ۹:۳۰

شهرستان هندیجان شهر هندیجان حرکت از مسجد جامع شهر تا یادمان شهدای گمنام ۰۸:۳۰

هویزه - شهر رفبع بخشداری تا مسجد جامع ۹:۰۰

شهر هویزه میدان امام رضا (ع) تا میدان قمر بنی هاشم ۹:۰۰

شهرال‌هایی از در حوزه ۱۰ مشترک تانهایت بلوارشهر ال‌هایی ۴:۳۰

کارون میدان امام علی تا مصلی نماز جمعه ۹:۳۰

ملاثانی بلوار معلم ۹:۰۰

زیدون از دفتر امام جمعه تا مصلی نماز جمعه شهر سردشت زیدون ۹:۰۰

مسجدسلیمان از سه راه همافران (پشت برج) به سمت مصلی امام خمینی (ره) ۱۰:۰۰

چمران مسجد جامع چمران تا چهار راه امام رفت و برگشت ۱۰:۳۰

شهرستان هویزه بخش نیسان شهر رفیع میدان شهردای تا مسجد جامع رفیع ۰۹:۰۰

شوشتر میدان ۱۷ شهریور به امام زاده عبدالله ۹:۰۰

حمیدیه از جنب مزار شهدای گمنام واقع در پارک شعر تا مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه ۹:۰۰

دزپارت میدان مرکزی به سالن غدیر ۱۰:۰۰

کرخه شهر الوان_ابتدای بلوار ولایت تا دفتر امام جمعه ۹:۰۰

شوش دانیال میدان معلم تاحرم دانیال ع ۹:۰۰

بخش تشان حوزه شهید شمایلی بولوار شهدا خیابان شهیدان شجاعی دبیرستان معراج ۹:۰

بخش وشهر تشان حوزه شهید شمایلی بولوار شهدا خیابان شهیدان شجاعی دبیرستان معراج ۹:۳۰

صیدون از میدان امامزاده عبدالله به طرف پاسگاه انتظامی و بالعکس تا میدان امامزاده عبد الله علیه السلام ۰۹:۳۰

رامهرمز میدان شهید پورکیان تا میدان الغدیر ۹:۰۰

بندرامام خمینی از مقابل مسجد جامع، خ امام خمینی، چهاراه امام حسین ع، محل برگزاری مراسم جنب کلانتری ۱۳، ۰۹:۳۰

لالی از میدان حضرت صاحب الزمان عج تا میدان شهدای ۲۱ دی ۱۰:۰۰

زاووت از مقابل بخشداری چلو به سمت مدرسه شبانه روزی زاووت ۸:۰۰

قلعه خواجه فلکه مرکزی به سمت یادمان شهدای گمنام قلعه خواجه ۷:۳۰