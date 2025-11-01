امسال به مناسبت روز حماسه و ایثار برخوار از ۱۱ تا ۲۴ آبان، بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در شهرستان برخوار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار گفت: ۱۱ آبان سالروز تشییع ۴۳ شهید عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ به نام روز حماسه و ایثار برخوار نام گذاری شده است و امسال برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در شهرستان برخوار برگزار می‌شود.

سرهنگ سید کمال موسوی، مهمترین برنامه‌های برخوار در این مدت را صبحگاه مشترک دانش آموزی، افتتاح المان علی ولی‌الله در میدان ۱۱ آبان، یادواره شهدای دانش‌آموزی، راهپیمایی ۱۳ آبان در ۵ شهر، یادواره شهید معصومه کرباسی و همایش دختران حاج قاسم نام برد.

وی برگزاری مسابقات جام ۱۱ آبان در رشته‌های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، رونمایی از سردرب آستان مقدس امامزاده عبدالمؤمن (ع) شهرحبیب آباد، برگزاری نمایشگاهی آثار فرهنگی و هنری و گالری عکس و سیاه قلم از شهدای شاخص برخوار و دیدار با علما و خانواده‌های شهدای ۱۱ آبان، را از دیگر برنامه ها‌ی روز حماسه و ایثار برخوار برشمرد.

فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: راه اندازی نمایشگاه اسوه در ۲۴ آبان آخرین برنامه شهرستان برخوار است که با ۲۰ غرفه شامل دستاورد‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی پایگاه‌های مقاومت بسیج و عرضه محصولات، صنایع دستی و سوغات برخوار، معرفی شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نمایش فیلم و جلسه نشست‌های آسیب شناسی اجتماعی برگزارمی شود.