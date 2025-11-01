به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میامی با بیان اینکه این گروه شکاری یک یک رأس قوچ وحشی را در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی شکار کرده بودند گفت : در بازرسی از خودروی متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۲۷۰، سه عدد فشنگ مربوطه، کوله‌پشتی و ادوات شکار کشف و ضبطشد.

مهدی یحیایی افزود: با دستور دادستان میامی، هر سه شکارچی بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.