دو نمایش «گویا، گویا، گوهایش رو گم کرده» و «خوابگرد» در ششمین جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران که به میزبانی تنکابن برگزار شد، حائز رتبههای برتر شدند و به مرحله استانی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری موفق ششمین جشنواره تئاتر ترنج غرب استان در تنکابن خبر داد و اعلام کرد دو نمایش برتر این دوره به جشنواره استانی راه یافتهاند.
محمدی با بیان اینکه از میان ۱۲ اثر نمایشی ارسالشده، ۶ اثر به مرحله پایانی راه یافتند، گفت: نمایش «گویا، گویا، گوهایش رو گم کرده» موفق به کسب رتبه نخست و نمایش «خوابگرد» رتبه دوم را کسب کردند و به عنوان نمایندگان غرب استان به جشنواره استانی مازندران معرفی شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تقدیر از تلاشهای هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان جشنواره، ابراز امیدواری کرد چنین رویدادهایی بتوانند به شکوفایی استعدادهای هنری و ارتقای سطح تئاتر در سطح استان کمک کنند.
ششمین جشنواره تئاتر ترنج با معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز به آنان به کار خود پایان داد.
گزارش از مهدی خان آرموئی