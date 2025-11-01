دو نمایش «گویا، گویا، گوهایش رو گم کرده» و «خوابگرد» در ششمین جشنواره تئاتر ترنج غرب مازندران که به میزبانی تنکابن برگزار شد، حائز رتبه‌های برتر شدند و به مرحله استانی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری موفق ششمین جشنواره تئاتر ترنج غرب استان در تنکابن خبر داد و اعلام کرد دو نمایش برتر این دوره به جشنواره استانی راه یافته‌اند.

محمدی با بیان اینکه از میان ۱۲ اثر نمایشی ارسال‌شده، ۶ اثر به مرحله پایانی راه یافتند، گفت: نمایش «گویا، گویا، گوهایش رو گم کرده» موفق به کسب رتبه نخست و نمایش «خوابگرد» رتبه دوم را کسب کردند و به عنوان نمایندگان غرب استان به جشنواره استانی مازندران معرفی شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تقدیر از تلاش‌های هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان جشنواره، ابراز امیدواری کرد چنین رویدادهایی بتوانند به شکوفایی استعدادهای هنری و ارتقای سطح تئاتر در سطح استان کمک کنند.

ششمین جشنواره تئاتر ترنج با معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز به آنان به کار خود پایان داد.

گزارش از مهدی خان آرموئی