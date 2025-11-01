وزیر امور خارجه ایران گفت: ما تجارب زیادی از جنگ اخیر به دست آوردیم و موشک هایمان را در نبردی واقعی آزمایش کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: آماده هر احتمالی هستیم و انتظار اقدام تجاوزکارانه از سوی رژیم صهیونیستی را داریم. ما در اوج آمادگی در همه سطوح قرار داریم و اسرائیل شکست دیگری در هر جنگ آتی متحمل خواهد شد.

وی افزود: ما تجارب زیادی از جنگ اخیر به دست آوردیم و موشک هایمان را در نبردی واقعی آزمایش کردیم. اگر رژیم صهیونیستی دست به اقدام تجاوزکارانه بزند نتایج وخیمی برایش به همراه خواهد داشت.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اسرائیل تلاش کرد که دامنه جنگ در منطقه را با هدف قرار دادن تاسیسات نفتی ما گسترش دهد. ما موفق به اداره جنگ با اسرائیل به شکل عالی شدیم و مانع از گسترش آن در منطقه شدیم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز آمریکا امکان جنگ افروزی علیه ایران نداشت و جنگی را علیه ایران آغاز نمی‌کرد. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و برای منطقه ثابت شده است که دشمن واقعی آن اسرائیل است.

عراقچی بیان کرد: آماده گفت‌و‌گو برای رفع نگرانی بابت برنامه هسته‌ای مان هستیم و ما بر مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای مان تاکید داریم. امکان دست یابی به توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیر ممکن و نپذیرفتنی گذاشته است. مذاکره‌ای درباره برنامه موشکی ما در کار نخواهد بود و هیچ عاقلی دست خود را از سلاح خالی نمی‌کند.

عباس عراقچی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم، و آنچه که با جنگ به دست نیامده است از راه سیاسی هم به دست نمی‌آید. ما تمایلی برای مذاکره مستقیم با واشنگتن نداریم و امکان دست یابی به توافق از طریق گفتگوی غیرمستقیم وجود دارد.

وی تصریح کرد: مواد هسته‌ای زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده باقی مانده و به جای دیگری منتقل نشده‌اند. ساختمان‌ها و تجهیزات هسته‌ای ما آسیب دیده‌اند، اما فناوری ما همچنان پابرجاست.

عراقچی تاکید کرد: فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی اروپایی‌ها غیرقانونی است و اجماع بین المللی درباره تحریم‌ها علیه ما وجود ندارد. اولویت ما تقویت روابط با کشور‌های همسایه است و آماده تعامل با غرب بدون هر گونه دیکته‌ای هستیم.

وی درباره سوریه نیز گفت: ما حامی استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن هستیم و حملات دشمن اسرائیلی علیه آن را محکوم می‌کنیم.