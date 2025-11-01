رئیس‌کل دادگستری بوشهر خواستار برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز شد

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به کاهش شدید منابع آبی استان و آثار خشکسالی بر نخلستان‌ها و زمین‌های زراعی، خواستار مدیریت بهینه آب و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز شد.