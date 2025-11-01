رئیسکل دادگستری بوشهر خواستار برخورد با حفر چاههای غیرمجاز شد
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به کاهش شدید منابع آبی استان و آثار خشکسالی بر نخلستانها و زمینهای زراعی، خواستار مدیریت بهینه آب و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز در جریان بازدید مسئولان قضایی استان از سد شهید رئیسعلی دلواری با بیان اینکه حجم آب پشت این سد در زمان حاضر به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته است، افزود: منابع آب استان بوشهر بر اثر کمبود بارش دچار خشکسالی شده است و ضروری است مردم و دستگاههای مرتبط در مدیریت و مصرف آب نهایت همکاری را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با افراد سودجو که اقدام به حفر چاههای غیرمجاز میکنند، قاطعانه عمل خواهد کرد و از دادستانها و رؤسای دادگاههای بخش خواسته شده تا در این زمینه با شرکت آب منطقهای همکاری لازم را داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به نیاز نخلداران و کشاورزان به آب برای آبیاری و معیشت، گفت: در شرایط کمبود بارندگی، کشاورزان عزیز باید با رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب، به پایداری منابع آب کمک کنند.
وی در پایان از تلاشهای مجموعه آب منطقهای بوشهر برای مدیریت منابع موجود و تأمین آب مورد نیاز مردم تقدیر و ابراز امیدواری کرد: امیدواریم تا با نزول رحمت الهی و بارشهای مناسب، شاهد بهبود وضعیت منابع آبی و افزایش سطح آب سدها باشیم.