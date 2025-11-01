به همت بسیج ادارات سپاه شهدای آذربایجان‌غربی رزمایش پدافند غیر عامل به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و به منظور کاهش آسیب پذیری دستگاه‌ها در شرایط بحرانی در تعدادی از مراکز و دستگاه های اجرایی ارومیه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رزمایش پدافند غیرعامل امروز ابتدا در یکی از بانک‌های عامل ارومیه اجرا شد و در این عملیات قطعی زیرساخت‌های ارتباطی اعم از برق و اینترنت مورد آزمایش قرار گرفت که می‌بایست در این شرایط خدمات رسانی این بانک تعطیل نگردد.

به گفته مدیرعامل این بانک ۱۹ شعبه آماده فعالیت در استان در مواقع بحرانی برای ارایه خدمت به شهروندان عزیز است.

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی دومین نهادی بود که این رزمایش در آن اجرا شد.

مجید رستگاری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این رزمایش گفت: از سد، خط انتقال تصفیه خانه مخازن تامین آب در داخل شهر‌ها در شرایط قطعی برق یا دیگر شرایط بحرانی چه کار‌هایی باید انجام شود تدوین شده و امروز این موارد را در میدان عمل پیاده کردیم.

همچنین چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی برق پشتیبان مراکز دارای سطح بندی با محوریت تداوم کارکرد نیز در واحد دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد.

در این رزمایش ۱۸ نهاد و سازمان حضور داشتند که نقاط ضعف و قدرت پایداری برق این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.