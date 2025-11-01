پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: متقاضیان بدحساب طرح نهضت ملی مسکن حذف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در چهارمین جلسه شورای مسکن استان با هدف بررسی مصوبات جلسات پیشین و پیگیری روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد دستگاهها، پیمانکاران و بانکها در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن بررسی شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در این جلسه با مرور مصوبات جلسه قبل بهصورت موردی/خواستار پیگیری دقیق مصوبات و رفع موانع موجود در روند اجرای طرحهای مسکن ملی در استان شد. گفت: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان را مستلزم هماهنگی، تعهد و اقدام همزمان همه دستگاههای خدمات رسان و نهادهای مسئول دانست.
علی پارسایی با هشدار جدی به متقاضیان بدحساب طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: پرداخت نکردن بهموقع سهم آورده متقاضیان مسکن ملی روند اجرای این طرحها در استان را مختل و موجب حذف متقاضیان از طرح خواهد شد.
پارسایی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی استان موظفاند زمینهای مازاد بر نیاز خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار ادارهکل راه و شهرسازی قرار دهند تا روند تأمین زمین برای متقاضیان سرعت گیرد.
وی ادامه داد: ثبتاسناد و املاک نیز مکلف است برای انتقال و واگذاری اراضی مربوط به نخبگان و زمینهای مازاد دستگاهها به راه و شهرسازی اقدام کرده و همچنین واحدهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت ساخت دارند باید برای تفکیک سند در دستور کار قرار دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به عملکرد بانکهاب استان در حوزه پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: از میان ۱۵ هزار و ۳۱۸ نفر ثبتنامی متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن در استان، تاکنون تنها ۳ هزار و ۳۰۷ فقره تسهیلات وام ودیعه پرداخت شده است که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
پارسایی گفت: با توجه به شرکت نکردن نمایندگان برخی بانکها در جلسه، مقرر شد جلسهای اضطراری با مدیران بانکها برای بررسی علل تأخیر در پرداخت تسهیلات و افزایش تعهد در تعداد پرداختی بانکهای عامل تا ۱۰۰۰ فقره برگزار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به طرح جوانی جمعیت افزود: در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای احداث واحدهای مسکونی، عملیات ساماندهی و تغییر مسیر مسیلهای واقع در محدوده اجرای این طرح در دو شهر دوگنبدان و لیکک در دستور کار ادارهکل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.
پارسایی اضافه کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از جریانهای سطحی، ارتقای ایمنی محیط سکونت و تسهیل روند آمادهسازی اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی/ بانکها و متقاضیان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان مستلزم هماهنگی تعهد و اقدام همزمان همه نهادهای مسئول است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به اینکه طرحهای نهضت ملی مسکن عمدتاً بهصورت انبوهسازی اجرا میشوند، ضروری است متقاضیان در موعد مقرر نسبت به پرداخت آورده خود اقدام کنند، چرا که در صورت تأخیر حتی یک یا دو نفر در یک سایت، کل متقاضیان آن طرح تحت تأثیر قرار گرفته و فرآیند ساخت دچار تعدیل میشود.
پارسایی با بیان اینکه در صورت عدم واریز آورده از سوی متقاضیان/ناگزیر به حذف و جایگزینی آنان خواهیم بود تا روند اجرای طرح متوقف نشودگفت: لزوم پرداخت بهموقع آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مصوبات رسمی شورای مسکن مورد تأیید قرار گرفت و اجرای آن بهصورت فوری و الزامی به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
شهامت معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست برتعیین تکلیف زمینهای مازاد ادارات توسط ثبت اسناد تاکید کرد وخواستار برنامه ریزی جدی برای اجرای طرح جوانی جمعیت در یاسوج شد.