مسابقات طناب کشی و داژبال کیشدخت و مهرآوران با هدف شناسایی استعداد‌های بالقوه و ترویج ورزش‌های محلی و ملی برگزار شد.

برگزاری مسابقات داژبال و طناب کشی کودکان و بانوان کیش

برگزاری مسابقات داژبال و طناب کشی کودکان و بانوان کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی اعلام کرد: مسابقات داژبال و طناب کشی در دو بخش کودکان و بانوان در مجموعه ورزش های ساحلی بانوان با استقبال ساکنان و گردشگران برگزار شد.

حامی مالی مسابقات در پایان به تیم‌های برتر جوایزی اهداء کرد.

برگزاری این رویداد‌ها علاوه بر تقویت روحیه ورزشی، جوانان و خانواده‌ها را به فعالیت‌های سالم ورزشی جذب می کند و عامل جهت دهی به اوقات فراغت جوانان می‌شود.