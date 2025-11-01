کشت آزمایشی کنجد به منظور اصلاح الگوی کشت ، مدیریت مدیریت مصرف آب و ترویج کشت‌های کم آب بر در سرخه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه گفت: در راستای اجرای سیاست‌های الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی امسال گیاه کنجد در این شهرستان کشت شده و کشاورزان در یک دوره آموزشی با روش های کاشت ، داشت و برداشت این محصول آشنا شدند.

عباس غفوریان افزود: نیاز آبی کنجد حدود ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ مترمکعب درهکتار است در حالیکه محصولات پر آب بر در شرایط مشابه به بیش از ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.

دانه‌های کنجد سرشار از روغن‌های مفید پروتین گیاهی کلسیم آهن و ویتامین E است و از روغن آن در صنایع غذایی دارویی آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. همچنین کنجد یکی از مواد اولیه مهم در تولید حلوا، ارده و شیرینی‌های سنتی ایرانی است.