به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،محور‌های رویداد صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، هنر‌های تجسمی و هنر‌های نمایشی، بازی‌های رایانه‌ای ویدئویی و موبایلی، صنایع دیداری و شنیداری، اسباب بازی و سرگرمی، طراحی و معماری، نوآوری اجتماعی، مد و پوشش، ورزش و تندرستی، علوم انسانی کاربردی، چاپ، نشر و نوشت افزار، سلامت، غذا و محیط زیست است.

علاقمندان برای نام نویسی به سایت https://survey.porsline.ir/s/۶NwcjlW۲ مراجعه کنند.

مهلت ثبت نام ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴در نظر گرفته شده است.